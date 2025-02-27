Вплоть до лишения свободы? Что грозит Буйнову, сбившему пенсионерку на переходе

ДТП с участием артиста произошло вечером 26 февраля.

Секционная мера в отношении певца Александра Буйнова, сбившего на пешеходном переходе пенсионерку, зависит от того, как будет квалифицирован вред здоровью пострадавшей в результате ДТП. Об этом рассказал вице-президент коллегии адвокатов Москвы Аркадий Завалько в беседе с 5-tv.ru.

«Если вред здоровью будет квалифицирован как тяжкий, и будет установлено, что он нарушил правила дорожного движения, то это уже уголовно наказуемая статья», — говорит юрист.

Например, с учетом того, что артист не скрылся с места ДТП, это будет квалифицироваться как тяжкий вред здоровью по первой части, говорит эксперт.

«Если мы говорим о том, что вред здоровью будет средний, либо легкий, то это административное правонарушение», — говорит он.

Прежде всего, необходимо понимать, какие правила дорожного движения были нарушены водителем. Если он сбил человека на пешеходном переходе, то тут, безусловно, будет нарушение правил дорожного движения. То есть на пешеходном переходе, он должен остановиться, либо снизить скорость, чтобы пешеход мог безопасно перейти дорогу. Артиста могут лишить прав на два года или вменить ему штраф в размере пяти тысяч рублей, если будет установлена его вина.

При этом если речь идет об уголовной ответственности, то санкция подразумевает лишение свободы от шести месяцев до двух лет. Но, как правило, за первую часть дают условный срок, отмечает Завалько.

«Все зависит от части, по которой будут квалифицироваться действия водителя», — говорит юрист.

Если же говорить об административном правонарушении, то там максимальная санкция — это лишение прав управления.

Что касается штрафа, то здесь снова все зависит от административного, либо уголовного наказания. Если это будет административное наказание, то штраф учитывает совокупность оснований для назначения штрафа. Он может достигать 40-50 тысяч рублей. За уголовную ответственность штраф может быть выше.

«Зависит от того, какие основания счел суд для назначения, либо неназначения штрафа», — подытожил Завалько.

Авария с участием певца Александра Буйнова произошла вечером 26 февраля в городе Апрелевка. Артист был за рулем внедорожника Lexus и наехал на пешеходном переходе на 61-летнюю женщину.

Ранее 5-tv.ru сообщал о подробностях ДТП с участием Александра Буйнова и взял комментарий у пострадавшей.