«Перезвони, пообщаемся»: Погребняк жестко пристыдила Natan

Блогер решила высказать рэперу все, что думает о нем после его похождений на съемках шоу.

Личная жизнь рэпера Натана Мирова, более известного как певец Natan, многим не дает покоя. Многие звезды отечественного шоу-бизнеса осуждают коллегу за неподобающее поведение как мужа. Исполнитель во время съемок шоу был замечен в романтической связи с блогером Лерчек и певицей Бьянкой.

Так, бывшая супруга футболиста Павла Погребняка — Мария назвала поведение Natan «дном».

«Дно, просто дно! Я не знаю, где его мозги. Ты приходишь на реалити-шоу и знаешь, что камеры и прослушки в каждом углу. Как можно не уважать свою семью, жену и детей, чтобы закрутить роман, будучи еще женатым? Я не верю в его слова о том, что он до проекта разошелся с женой. Пришел на проект и заявил перед всеми, что хочет проявить себя так, чтобы жена и дети гордились. Браво, проявил!» — сказала Мария Погребняк в интервью Алене Жигаловой.

Однако на этом знаменитость не остановилась. Она решила высказать рэперу все, что думает о нем, буквально в лицо.

«Natan, привет! Это Мария Погребняк тебя беспокоит. Хочу сказать, что я осуждаю тебя за твои поступки, и для меня это дно. Будет время — перезвони, пообщаемся», — сказала блогер в голосовом сообщении.

Сам Natan пообещал приложить все усилия, чтобы сохранить семью после поцелуев с Бьянкой и романа с Лерчек в телешоу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Погребняк объяснила, зачем комментирует чужую личную жизнь.