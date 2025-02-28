Завтрак по-новому: полезные альтернативы яйцам

Куриные яйца — отличный вариант завтрака, ведь они богаты белком. Однако соевый сыр тофу, творог и чечевица способны заменить их. Об этом рассказала диетолог Далия Бейдун из Университета Род-Айленда для редакции Health News.

Недостаток белка в рационе можно компенсировать с помощью мяса и куриных яиц. Это самые известные источники протеина. К тому же, их легко приготовить. Одна беда: если постоянно есть одно и то же, даже любимые продукты станут ненавистными.

Если появилась потребность разнообразить рацион, с этим поможет тофу — продукт растительного происхождения, который получают из соевых бобов. Он имеет схожую с мягким сыром консистенцию и технологию приготовления.

Эксперт добавила, что тофу богат не только белком. В составе этого продукта также содержится клетчатка и полезные жиры. Вариантов приготовления множество. Можно пожарить, а можно съесть сырым, вприкуску с хлебом и зеленью.

Еще один вариант богатого белком завтрака — чечевица. В одной тарелке содержится по меньшей мере 18 граммов протеина. Примечательно, что эта крупа не требует предварительного замачивания, в отличие от других бобовых. В приготовлении чечевица очень проста: ее необходимо лишь потушить, а затем добавить специй по вкусу.

Творог — универсальный, богатый белками и жирами продукт. Будет целесообразнее употреблять его в пищу вместе с углеводами. Если хочется сладкого, в блюдо можно добавить фрукты. А помидоры, огурцы и оливки обеспечат вас завтраком в средиземноморском стиле.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как приготовить полезные блины на Масленицу.