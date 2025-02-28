Врач объяснила, почему опасно пропускать завтрак

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 36 0

Врач Волкова: тянуть на сладкое может из-за отсутствия завтрака

Почему опасно пропускать завтрак

Фото: www.globallookpress.com/Simon Belcher

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Отказ от первого приема пищи может сказаться на вашей фигуре.

Первый прием пищи должен проходить в течение 20-40 минут после того, как вы проснулись. Игнорирование полноценного завтрака может привести к повышенному желанию съесть побольше сладостей в течение дня. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала врач-терапевт и диетолог Галина Волкова.

По словам эксперта, если через один или два часа после пробуждения пища не поступает, то без энергии организм начинает использовать гликоген из печени — запасной сахар.

В дальнейшем, когда резерв полисахарида израсходуется, наступает повышенный аппетит, при котором здоровый завтрак уже не представляется достаточно сытным. Поэтому люди, привыкшие к отсутствию завтрака, часто испытывают нетипичный голод в течение дня.

«Они, как правило, и будут хотеть больше сладкого, и больше вероятность того, что в течение дня не будет соблюден правильный рацион, если пропустить завтрак», — сообщила специалист.

От сбалансированного завтрака рекомендуется не отказываться, поскольку он становится гарантией от переедания и срывов на простые углеводы.

Начинать день Волкова советует со сложных углеводов — круп, с белка — яиц, котлет, творога, рыбы, с жиров — сливочное масло, а также с клетчатки — овощи. Объем завтрака может находиться в диапазоне 300-400 граммов.

Ранее 5-tv.ru писал, какие полезные альтернативы яйцам можно выбрать для разнообразия завтраков.

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Врач объяснила, почему опасно пропускать завтрак

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