Топ-менеджеры «Макфы» задержаны в Челябинске по делу о взятке

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 48 0

Топ-менеджеры компании «Макфа» задержаны в Челябинске по делу о взятке

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Троих сотрудников компании поймали после передачи первой части суммы.

В Челябинске задержали трех должностных лиц компании «Макфа» по делу о покушении на получение взятки в 16 миллионов рублей. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СУ СК РФ) по региону.

По данным следствия, с 1 сентября 2024 года по 27 февраля текущего года подозреваемые собирались получить взятку в размере не менее 16 миллионов рублей за содействие в подписании спецификаций к договору на поставку пшеницы, но их действия были пресечены правоохранителями.

В числе задержанных — начальник службы закупки зерна и менеджер этой службы, а также директор по закупкам и снабжению.

«На основании представленных УФСБ результатов оперативно-разыскной деятельности СУ СК России по Челябинской области в отношении лиц возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК России и ч.4 ст. 291.1 УК России», — отметили в ведомстве.

В настоящий момент ведется расследование, направленное на закрепление доказательной базы и установление фактов противоправной деятельности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры об обращении имущества группы «Макфа» в доход государства. Уточнялось, что собственностью России стали все компании, в том числе АО «Макфа», «Смак» и «Первый хлебокомпинат.

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