Имущество группы «Макфа» обратили в доход государства

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Евгения Романова
Евгения Романова 15 0

Среди активов — АО «Смак» и «Первый хлебокомбинат».

Имущество группы «Макфа» обратили в доход государства

Фото: Сорокин Донат / ТАСС

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Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении имущества группы «Макфа» в доход государства. Об этом сообщила пресс-служба Центрального районного суда Челябинска.

«Решением Центрального районного суда г. Челябинска исковые требования Заместителя Генерального прокурора Российской Федерации, действующего в интересах Российской Федерации удовлетворены в полном объеме. Решение приведено к немедленному исполнению», — говорится в сообщении.

Уточняется, что собственностью России стали все компании, в том числе АО «Макфа», «Смак» и «Первый хлебокомпинат.

В конце марта Генпрокуратура РФ подала иск к АО «Макфа» и более чем 40 юридических и физических лиц. Предварительное судебное заседание по делу прошло 9 апреля в закрытом режиме. Среди ответчиков — Александр, Валерий, Михаил и Наталья Юревич, компании «Смак», «Первый хлебокомбинат» и «Арком».

Как отмечал официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов, несмотря на судебные тяжбы, предприятия группы «Макфа» находятся в международном розыске, но при этом компания продолжает работать в штатном режиме. Так, сотрудники получают зарплату, социальные и налоговые обязательства выполняются, а продукция производится и реализуется.

Ранее 5-tv.ru писал, что имущество группы «Макфа» обращено в доход государства.

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