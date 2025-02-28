Еще пять памятников архитектуры: какие усадебные дома получили особый статус

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 25 0

Пять усадебных домов в Москве получили особый статус

Собянин: какие старинные дома признали памятниками архитектуры

Фото: mos.ru

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В Москве за последние 14 лет более 700 объектов включили в реестр Департамента культурного наследия.

В реестр объектов культурного наследия регионального значения внесли пять домов, расположенных в Москве. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

В этот список вошла усадьба Плохово — Осташевских — Л. С. Полякова, дома В. Д. Носова, усадьбы XVIII–XIX веков и другие.

«Ранее эти исторические здания имели промежуточный статус выявленных объектов культурного наследия», — говорится в публикации.

Благодаря этому памятники нельзя снести. Все работы в них должны проводиться только с предварительным согласованием.

В Москве за последние 14 лет более 700 объектов включили в реестр.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что почти две тысячи москвичей получили квартиры в новостройках по программе реновации.

По словам руководителя столичного Департамента городского имущества Максима Гамана, больше всего новоселов появилось на востоке (700 человек) и юго-востоке города (350 человек). На юго-западе Москвы ключи от новых квартир получили 250 жителей. Все жилье выдается с чистовой отделкой, сантехникой, электроплитами и освещением. Для участников программы доступно несколько услуг. Например, можно заказать бесплатный грузовой сервис или записаться на осмотр квартиры.

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