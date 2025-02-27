Почти две тысячи москвичей попали под программу реновации жилья в январе

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 66 0

Люди получают квартиры уже с чистовой отделкой.

Около 1,9 тысячи москвичей получили квартиры по программе реновации

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Почти две тысячи москвичей получили квартиры в новостройках по программе реновации. Об этом порталу mos.ru рассказал министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, больше всего новоселов появилось на востоке (700 человек) и юго-востоке города (350 человек). На юго-западе Москвы ключи от новых квартир получили 250 жителей.

Все жилье выдается с чистовой отделкой, сантехникой, электроплитами и освещением. Для участников программы доступно несколько услуг. Например, можно заказать бесплатный грузовой сервис или записаться на осмотр квартиры.

Если среди владельцев жилой площади есть несовершеннолетние, частично или полностью недееспособные лица, то подписание договора необходимо заверить нотариально.

Программа реновации была запущена в 2017 году. Всего планировалось расселить 5176 домов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Собянин утвердил приоритеты развития системы образования Москвы.

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