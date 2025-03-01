Суд арестовал экс-зампредседателя правительства Рязанской области

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 21 0

Чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Суд арестовал экс-зампредседателя правительства Рязанской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Суд арестовал бывшего заместителя председателя правительства Рязанской области Артема Никитина. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Уточняется, что чиновник подозревается по статье о получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, Никитин помогал предпринимателю выигрывать в аукционах за незаконное вознаграждение. Сумма полученных средств превысила 17 миллионов рублей.

В этот же день Следственный комитет РФ сообщил о задержании трех менеджеров компании «Макфа» в Челябинске по делу о попытке получения взятки в размере 16 миллионов рублей.

По данным следствия, подозреваемые намеревались получить незаконное вознаграждение за содействие в подписании спецификаций к договору на поставку пшеницы, но их действия были пресечены правоохранителями.

В числе задержанных — начальник службы закупки зерна и менеджер этой службы, а также директор по закупкам и снабжению.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что атоблогера Ахмеда Алиасхабова, более известного как Ахмед Венгалби (WENGALLBI), арестовали на два месяца за попытку дать взятку автоинспектору.

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