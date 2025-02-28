Автоблогера Венгалби арестовали за попытку дать взятку инспектору ДПС

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 60 0

Нарушитель признал свою вину в суде.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Бобрышова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Автоблогер Ахмед Алиасхабов, более известный как Ахмед Венгалби (WENGALLBI), арестован на два месяца за попытку дать взятку автоинспектору. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала Дорогомиловского районного суда.

В ходе заседания Алиасхабов признал свою вину, блогер пробудет под стражей до 27 апреля 2025 года.

«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алиасхабова Ахмеда Абдурахмановича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ, на срок два месяца», — сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Автомобиль Венгалби был остановлен на Кутузовском проспекте в Москве. Вопреки появившейся ранее информации, адвокат арестованного утверждает: его подзащитный не был за рулем в нетрезвом состоянии.

В прокуратуре отмечали, что блогер пытался дать взятку инспектору ДПС, положив 100 тысяч рублей между подлокотником служебной машины и водительским креслом, однако сотрудник ДПС отказался от денег и пресек противоправные действия нарушителя.

В отношении Алиасхабова возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ («Дача взятки»).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава представительства Вологодской области арестован в Москве.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
88.26
0.56 91.57
-0.47
Чары ретроградной Венеры: любовный гороскоп на март 2025

Последние новости

20:20
Северный морской путь: Арктика станет ключевым транспортным коридором
20:04
Вспышка кишечной инфекции в Якутии: Роспотребнадзор устанавливает источник заражения
19:48
«Ахиллесова пята Трампа»: каких уступок президент США напрасно ждет от России
19:32
Автоблогера Венгалби арестовали за попытку дать взятку инспектору ДПС
19:16
Катя IOWA «зажгла» на дне рождения Карины Мурашкиной — во всех смыслах
19:00
Тише едешь — дальше будешь: прогноз Таро на неделю с 3 по 9 марта

Сейчас читают

ВСУ бросали оружие: новые кадры освобождения села Погребки бойцами России
Оставила в подъезде: в Петербурге пьяная мать подбросила годовалую дочь ее отцу
Сербские фанаты перед матчем в Белграде спели «Катюшу» в поддержку России
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год