Норвежцы сообщили о готовности производить ракеты на Украине
Норвежская компания откроет производство на Украине
Фото: TOMS KALNINS/ТАСС
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Скандинавская компания намерена создавать в Незалежной NASAMS.
Норвежская компания Kongsberg Defence & Aerospace, занимающаяся созданием зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS, заявила о планах производства ракет на Украине. Соответствующее заявление сделал 28 февраля руководитель компании Эйрик Ли в беседе с Euractiv.
«Мы ведем тесные переговоры с представителями промышленного сектора Украины в сфере создания совместного предприятия. Первоочередная задача заключается в наращивании для нашей системы ПВО на Украине производства ракет…» — сообщил Эйрик Ли в ходе интервью.
Руководитель Kongsberg также добавил, что представители компании запланировали за несколько месяцев организовать с украинской стороной сразу несколько совместных производств. В перспективе предполагается сделать из Украины поставщика ракет для систем противовоздушной обороны.
«Речь идет о массовом производстве ракет, имеются в виду сотни», — рассказал о планах Ли.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Украина ввела новые ограничение на выезд из страны. С 3 марта местное Министерство культуры запретит выезд из страны журналистам и художникам. Объяснение простое: почти никто из 500 уехавших не вернулся.
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