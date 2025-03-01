Норвежцы сообщили о готовности производить ракеты на Украине

Скандинавская компания намерена создавать в Незалежной NASAMS.

Норвежская компания Kongsberg Defence & Aerospace, занимающаяся созданием зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS, заявила о планах производства ракет на Украине. Соответствующее заявление сделал 28 февраля руководитель компании Эйрик Ли в беседе с Euractiv.

«Мы ведем тесные переговоры с представителями промышленного сектора Украины в сфере создания совместного предприятия. Первоочередная задача заключается в наращивании для нашей системы ПВО на Украине производства ракет…» — сообщил Эйрик Ли в ходе интервью.

Руководитель Kongsberg также добавил, что представители компании запланировали за несколько месяцев организовать с украинской стороной сразу несколько совместных производств. В перспективе предполагается сделать из Украины поставщика ракет для систем противовоздушной обороны.

«Речь идет о массовом производстве ракет, имеются в виду сотни», — рассказал о планах Ли.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Украина ввела новые ограничение на выезд из страны. С 3 марта местное Министерство культуры запретит выезд из страны журналистам и художникам. Объяснение простое: почти никто из 500 уехавших не вернулся.