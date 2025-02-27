Киев вводит новые ограничения на выезд из страны

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Украина вводит запрет на выезд из страны спортсменов, журналистов и художников

Фото, видео: 5-tv.ru

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Меры объясняются попыткой остановить отток миллионов граждан.

Киев отчаянно пытается остановить бегство населения. Теперь взялись за творческих людей.

С 3 марта местное Министерство культуры запретит выезд из страны журналистам и художникам. Объяснение простое: почти никто из 500 уехавших не вернулся.

Советник министра культуры рассказал, что они сбежали с помощью разрешений на выезд. Теперь все, кто подписывал их документы, стали фигурантами уголовных дел.

Впрочем, тенденция затронула не только медиа и культуру, но и спорт. После тренировочных сборов в Турции сбежал топ-менеджер футбольного клуба «Карпаты».

Основная причина массового бегства украинцев — это объявленная Зеленским принудительная мобилизация и запредельный уровень коррупции. Число сбежавших превысило 13 миллионов, то есть почти треть населения.

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