Меры объясняются попыткой остановить отток миллионов граждан.

Киев отчаянно пытается остановить бегство населения. Теперь взялись за творческих людей.

С 3 марта местное Министерство культуры запретит выезд из страны журналистам и художникам. Объяснение простое: почти никто из 500 уехавших не вернулся.

Советник министра культуры рассказал, что они сбежали с помощью разрешений на выезд. Теперь все, кто подписывал их документы, стали фигурантами уголовных дел.

Впрочем, тенденция затронула не только медиа и культуру, но и спорт. После тренировочных сборов в Турции сбежал топ-менеджер футбольного клуба «Карпаты».

Основная причина массового бегства украинцев — это объявленная Зеленским принудительная мобилизация и запредельный уровень коррупции. Число сбежавших превысило 13 миллионов, то есть почти треть населения.