Владимир Зеленский покинул Белый дом раньше запланированного срока. Об этом сообщает агентство Reuters.

До этого президент США Дональд Трамп в ходе встречи с украинским лидером обвинил его в неуважении к США. Видео переговоров опубликовали журналисты Белого дома.

По кадрам видно, что в ходе общения, в котором, помимо лидеров стран, присутствовал вице-президент США Джей Ди Вэнс, стороны перешли на повышенный тон. Заместитель Трампа заметил, что Зеленский должен быть благодарен за оказанную Украине США помощь. В ответ, лидер Незалежной «взорвался», мол, он благодарил Америку уже не раз. Тогда в перепалку вступил Дональд Трамп.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент США Дональд Трамп на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил о больших проблемах Украины. Кроме того, глава Белого дома указал на то, что Незалежная сейчас находится «не в очень хорошем положении», но она сама загнала себя туда.