«Ваши проблемы начинаются прямо сейчас»: Трамп заявил об отсутствии козырей у Зеленского

Президент США отметил, что Украина по собственной вине оказалась «не в очень хорошем положении».

Президент США Дональд Трамп на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил о больших проблемах Украины, передает Reuters.

«Ваши проблемы начинаются прямо сейчас», — подчеркнул Трамп, отметив, что у Зеленского нет козырей в переговорах с США.

Также президент США заявил, что у Украины «большие проблемы» в конфликте с Россией.

«Я знаю, что вы не выигрываете», — отметил Трамп.

Кроме того, он указал на то, что Незалежная сейчас находится «не в очень хорошем положении», но она сама загнала себя туда.

Ожидается, что стороны в ходе переговоров подпишут сделку по совместной разработке полезных ископаемых на Украине. Министр финансов США Скотт Бессент ранее сообщил, что договор уже согласован, осталось его только скрепить автографами президентов двух стран.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что встреча Трампа и Зеленского началась в Белом доме.