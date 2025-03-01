«Связи не решают»: Люся Чеботина рассказала, как достичь успеха

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 20 0

Певица Чеботина: начинающим артистам стало проще обрести популярность

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Аудитория — истинный двигатель как знаменитых, так и начинающих исполнителей.

Певица Люся Чеботина считает, что обычные люди могут повлиять на удачность новых треков. Многие песни, попадающие в топы чартов, ненамеренно выбираются слушателями, которые успевают их оценить по достоинству и продвинуть. Об этом знаменитость рассказала корреспонденту 5-tv.ru после своего концерта на станции метро «Курская» в преддверии 8 Марта.

«Все равно решает не название, а мелодический ход — топлайн. Если он будет хитовый и будет очень цепляться при одном или двух прослушиваниях, то значит трек ждет успех однозначно», — заявила Люся.

Звезда привела в пример популярный в соцсетях трек «Бобр» исполнителя Slava Skripka, который быстро распространился из-за своей простоты и легкости восприятия. Она подчеркнула, что важно привлечь внимание слушателей, которые смогут охарактеризовать музыкальный потенциал по достоинству. По мнению Чеботиной, именно востребованность у аудитории указывает на успешность выпускаемых композиций.

«Еще знаю песню про бобра. Классная, веселая песня. Детям нравится, взрослым нравится. Все танцуют, поют. Считаю, если людям нравится, то хорошо», — пояснила она.

По словам артистки, в индустрии музыки можно без особых сложностей стать знаменитым, поскольку теперь все решает любовь аудитории, а не другие недоступные многим вещи, как знакомства с нужными людьми или колоссальные бюджеты.

«Сейчас в принципе такое время, когда не решают связи, не решают деньги. Сейчас решают люди, решает народ. Если людям нравится, то песню ждет успех», — добавила певица.

Знаменитость уверена, что вступить в ряды артистов сейчас легче, так как слава может прийти внезапно.

«В этом плане начинающим артистам стало проще, потому что, когда они делают классный материал, вирусный материал, это обязательно стреляет. <…> У всех артистов шансы плюс-минус уравнялись», — рассказала Чеботина.

Ранее 5-tv.ru писал, как Люся Чеботина одевается в повседневной жизни. Звезда призналась, что не всегда любит блистать.

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