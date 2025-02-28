«Вы меня никогда не узнаете»: как Люся Чеботина одевается в повседневной жизни

Звезда трека «Солнце Монако» не всегда любит блистать.

Певица Люся Чеботина подбирает наряд в зависимости от настроения. Возможно, когда-то вы могли стоять бок о бок с артисткой, ведь она, по собственному признанию, отлично умеет маскироваться, если не хочет где-то «светиться».

«Если мне надо скрыться, вы меня никогда не узнаете, потому что я одеваюсь так, что никогда в жизни никто не догадается, что это иду я», — поделилась исполнительница с корреспондентом 5-tv.ru после своего концерта на станции метро «Курская» в преддверии 8 Марта.

При этом звезда часто бывает на шоу и на музыкальных мероприятиях, где выглядит эффектно, что периодически замечают поклонники.

«Если мне нужно привлечь внимание, то, конечно, у меня мейк, укладка, то есть всегда можно понять, что это я», — сказала Чеботина.

Также певица отметила, что не преследует цели слиться с толпой или произвести впечатление на людей в повседневной жизни, так как выбираемая ею одежда зависит от места, куда она направляется.

«Но у меня не стоит задачи скрываться или привлекать к себе внимание», — объяснила артистка.

Говоря об удобстве, Чеботина предпочитает более спортивный стиль, чтобы можно было почувствовать уединение.

«Когда я иду спокойно в капюшоне, все люди занимаются своими делами, никто не обращает внимания, поэтому это комфортно», — подытожила знаменитость.

Ранее 5-tv.ru писал, Люся Чеботина ждет подарок на 8 марта от таинственного поклонника.