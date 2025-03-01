Политолог о последствиях скандала в Белом доме: «Европа попадет в ловушку»

Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, но переговоры с Дональдом Трампом обернулись для него провалом.

Европейские страны, которые осмелятся поддерживать украинского лидера Владимира Зеленского после его стычки с президентом США в Белом доме, окажутся в западне и на грани глубокого экономического кризиса. Такое мнение в эксклюзивном интервью 5-tv.ru высказал французский политолог Филипп де Вёль. По его мнению, президент Украины ни при каких условиях не имел права на поведение, которое он продемонстрировал в Вашингтоне 28 февраля.

«Она заканчивается практически скандалом. Скандалом не со стороны президента Трампа, а со стороны Зеленского, который ведет себя очень плохо по отношению к собеседнику. Самое меньшее, что он может сделать, — это прислушаться к тому, что ему говорят. И предложить то, что он предложил, совершенно разумным образом. А этого не произошло, и это войдет в историю», — заявил эксперт.

Как известно, Зеленский резко отреагировал на предложение вице-президента США Джея Ди Вэнса с благодарностью относиться к помощи, оказанной Штатами за время украинского конфликта. После этого, а также отказа от составленного американцами соглашения, в разговор вступил Трамп. Дальше диалог велся на повышенных тонах.

Зеленскому указали на неуважение к союзникам, нежелание добиться мира, а также очевидную слабость перед РФ без поддержки Вашингтона. По мнению де Вёля, этот диалог сильно подрывает позиции Зеленского на политическом и международном уровне. Однако в Европейском союзе (ЕС) у него все еще есть заступники.

«Европа, которая хочет слепо следовать за ним, попадает в ловушку. Лидеры Евросоюза с самого начала потеряли голову, и я думаю, что народ стран ЕС против этого конфликта. Но политические системы устроены таким образом, что трудно добиться изменений и получить немедленный ответ от пожеланий народа», — сказал политолог.

Как отметил французский эксперт, Европа поступает так в связи с захватившей ее «побужденческой» идеологией. Политика «побужденчества» заметна и проявляется в определенных симптомах, таких как массовая иммиграция, как будто власти хотят заменить собственное население. Пока на уровне заявлений, но все же ЕС ставит себя в катастрофическую экономическую ситуацию, как в Германии или во Франции.

Французское руководство уже загнало страну в «чудовищные государственные долги», которые невозможно возместить, особенно с учетом процентных платежей. Де Вёль заключил, что при таких темпах развития событий Евросоюз столкнется с масштабным финансовым кризисом, что создаст нагрузку на европейскую экономику и не даст пространства для маневра.

Ранее 5-tv.ru подвел итоги встречи Зеленского и Трампа в Белом доме.