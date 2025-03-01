Голые стены: Костенко показала процесс ремонта в их с Тарасовым особняке

Знаменитости приобрели новую недвижимость за городом.

Модель Анастасия Костенко недавно побывала в загородном доме, который для нее в качестве подарка приобрел муж — футболист Дмитрий Тарасов — осенью прошлого года, и засняла этапы ремонта в нем, чтобы поделиться с подписчиками.

Помещение за, по оценкам СМИ, 54 миллиона рублей внутри оказалось абсолютно пустым, с голыми бетонными стенами и таким же полом. Несмотря на (вероятно, пока еще) скромный вид будущего жилья, Анастасия выразила радость тем, как продвигается ремонт.

По ее словам, изменения могут казаться неочевидными, однако они есть. Вероятно, звезда подразумевала отштукатуренные поверхности и проведение коммуникаций в коттедже.

Все еще неизвестно, когда семья планирует переселиться на новое место. В то же время супруга спортсмена настроена позитивно. Она сообщала, что уже выбрала интерьер для особняка, и показывала дизайн-проект.

До этого модели не нравилось проживать в доме, который ее супруг покупал и оформлял еще будучи в браке с певицей Ольгой Бузовой. В итоге этот коттедж Тарасов продал, предположительно, за 200 миллионов рублей в прошлом году.

Ранее, писал 5-tv.ru, Дмитрий Тарасов показал, в каких условиях он живет с детьми.

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