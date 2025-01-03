Обшарпанные стены и коробки: Тарасов показал, в каких условиях он живет с детьми

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 45 0

Дмитрий Тарасов живет с детьми в маленьком съемном доме

Фото, видео: www.globallookpress.com/FC Lokomotiv; Instagram*/tarasov23; 5-tv.ru

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Вид их нового дома оставляет желать лучшего.

Футболист Дмитрий Тарасов вместе со своей большой семьей встретил Новый год в крохотном доме, набитом коробками и вещами. Свое новое жилье он показал в личном блоге.

Известно, что в прошлом году Тарасов продал свой особняк, который обустраивал еще со своей бывшей супругой — певицей Ольгой Бузовой.

Теперь вся семья вынуждена была перебраться в маленький съемный таунхаус, где, судя по кадрам из соцсетей, царит полный беспорядок, а дети ютятся в маленьких комнатах. Кроме того, рядом с диваном можно увидеть кучу игрушек и даже стиральную машину, а стены выглядят обшарпанными.

Однако все не так плохо, как могло показаться подписчикам на первый взгляд, так как недавно Тарасов подарил своей нынешней жене Анастасии Костенко дом. Пока что там во всю идут ремонтные работы, поэтому переехать в просторное жилье семья сможет только весной этого года.

Ранее 5-tv.ru писал, что Костенко ответила на обвинения в жестоком обращении с животными.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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