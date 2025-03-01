«Бомба в голове»: как обнаружить аневризму сосудов мозга до разрыва

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 34 0

Нейрохирург Песня-Прасолов: при аневризме сосудов у человека сильно болит голова

нейрохирург рассказал, как обнаружить аневризму сосудов мозга до разрыва

Фото: www.globallookpress.com/Frank Röder

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Если вовремя не обратиться к врачу, то есть риск умереть до операции или остаться инвалидом.

Обнаружить аневризму сосудов мозга до разрыва можно с помощью основного симптома — резкой и нестерпимой боли, сравнимой с ударом молотка по голове. Об этом рассказал «Доктор Питер» врач-нейрохирург Светозар Песня-Прасолов.

Аневризма головного мозга — это расширение и истончение стенки кровеносного сосуда. При этом заболевании стенка выпячивается, что может впоследствии привести к ее разрыву.

«Около 30% пациентов погибают до операции. 25% выживших и пролеченных пациентов становятся инвалидами. Поэтому церебральную аневризму называют бомбой или гранатой в голове», — объяснил эксперт.

Обнаружить патологию можно при помощи основного симптома — резкой и нестерпимой боли в голове. Как описывают пациенты, она сравнима с ударом молотка. Помимо этого, у человека может начаться рвота, тошнота судороги и потеря сознания.

Нейрохирург подчеркнул, что аневризма в 60% разрывается у людей в возрасте от 30 до 50 лет. Провоцирует разрывы перепады артериального давления.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как на ранней стадии обнаружить рак легкого.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
88.26
0.56 91.57
-0.47
Какая вы кошка по знаку зодиака — гороскоп

Последние новости

10:00
Ка-52М нанес удар по личному составу и бронетехнике ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО
9:41
«Бомба в голове»: как обнаружить аневризму сосудов мозга до разрыва
9:21
Индийские хирурги удалили паразитарного близнеца из тела подростка
8:58
Британский министр покинула пост в знак протеста против сокращения помощи другим странам
8:39
Какая вы кошка по знаку зодиака — гороскоп
8:38
Марко Рубио: конфликт на Украине мог завершиться за считанные дни

Сейчас читают

США больше не будут бездумно выписывать чеки Украине на конфликт с РФ — Белый дом
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 марта для всех знаков зодиака
Протест у посольства США в Киеве: украинцы против сделки по полезным ископаемым
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год