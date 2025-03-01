Найденные останки в чемоданах в Санкт-Петербурге принадлежат мужчине

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Найденные останки в чемоданах в Санкт-Петербурге оказались мужскими

Фото, видео: 5-tv.ru

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Правоохранительные органы устанавливают личности подозреваемых.

Останки человека, найденные в двух чемоданах в Невском районе Санкт-Петербурга, предположительно, принадлежат мужчине. Об этом заявил источник 5-tv.ru.

Кроме того, в распоряжении 5-tv.ru оказалось и видео с камер наблюдения, на котором запечатлено, как двое неизвестных везут те самые чемоданы (розовый и черный), вероятно, чтобы выбросить их.

Правоохранительные органы продолжают вести расследование и пытаются установить личности предполагаемых подозреваемых.

Ранее 5-tv.ru писал о том, в Петропавловске-Камчатском в служебном кабинете был застрелен генеральный директор гостиничного комплекса. Инцидент произошел днем 3 февраля, когда между убитым и соучредителем комплекса возник конфликт по вопросам организации и финансового управления компанией с ограниченной ответственностью. Правоохранители задержали фигуранта, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следственная группа устанавливают обстоятельства инцидента. По факту убийства генерального директора возбуждено уголовное дело.

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