Погиб: тело пропавшего во время лавины в Сочи лыжника нашли
Снежный кошмар в Сочи: спасатели извлекли погибшего лыжника из-под лавины
Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; МЧС России; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Его отыскали в снегу на глубине 2,5 метров.
В Сочи в горах нашли тело лыжника, пропавшего после схода лавины 24 февраля. Об этом сообщила пресс-служба МЧС 1 марта. Мужчина катался за пределами трасс на южном склоне Аибги.
Труп лежал под толстым слоем снега. Тело подняли с помощью вертолета, используя бортовую лебедку.
«Погибшего удалось найти при помощи лавинного прибора. Мужчина находился практически у нижнего края лавины, под 2,5-метровой толщей снега», — сообщило ведомство в своем в Telegram-канале.
Лавина сошла за пределами курорта «Роза Хутор», в зоне, не предназначенной для катания. В тот день в Сочи шла сильная метель, из-за плохой видимости и ветра закрыли верхние трассы.
Трое туристов оказались в опасной ситуации, двое из них вышли на связь, и спасатели оперативно направились к месту происшествия. Они отделались легкими травмами и были доставлены на курорт, где их осмотрели врачи.
Ранее 5-tv.ru писал о том, мальчика, которого покусали хаски в Сочи, перевезут в Москву на лечение.
79%
0.56 91.57
-0.47
Нашли ошибку?