Мальчика, которого покусали хаски, перевезут в Москву на лечение

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 31 0

Девятилетнего мальчика, который стал жертвой хаски, отправят в Москву

Девятилетнего мальчика, чье лицо разорвали хаски, перевезут в Москву

Фото: © РИА Новости/Стрингер

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Краснодарские врачи не выходят на связь с отцом.

В Сочи девятилетний мальчик стал жертвой нападения двух хаски, которые разорвали ему лицо. Отец ребенка, Валентин Королев, сообщил РИА Новости, что мальчика перевезут в Москву для дальнейшего лечения.

«Мне уже с утра отзвонилась санавиация, сына будут транспортировать в Москву», — рассказал он.

На данный момент мальчик находится в искусственной коме в краснодарской больнице, а местные врачи с его отцом не выходят на связь.

Инцидент произошел 26 февраля в селе Лесное Адлеровского района. Два голодных пса набросились на ребенка, когда тот оказался в их поле зрения. Хоть мальчик чудом выжил, его состояние по-прежнему остается критическим.

Хозяин собак уже получил обвинение в ненадлежащем уходе за животными. Как сообщает 5-tv.ru, мужчина не кормил своих питомцев 12 дней, из-за чего они стали агрессивными.

Ранее 5-tv.ru писал о состоянии пострадавшего мальчика. Медики считают губу и нос мальчика почти не подлежащими восстановлению.

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