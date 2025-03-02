Съехал в кювет и загорелся: один человек погиб в ДТП под Клином

В районе города Клин в Подмосковье в результате ДТП погиб человек. Еще двое получили травмы. Об этом сообщает управление МВД России по региону.

Авария произошла ночью на 14-м километре автодороги «МБК — Троицкое — Белозерки». Водитель Mitsubishi не справилась с управлением и машина вылетела с трассы в кювет, где произошло возгорание.

«В результате ДТП женщина-водитель погибла на месте, двое пассажиров легковушки получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что шесть человек пострадали в ДТП с маршрутным такси в Краснодарском крае. Все произошло 25 февраля на 85-м километре трассы город Краснодар — Кропоткин. Житель станицы Тбилисской управлял маршруткой. При движении по трассе он допустил съезд с дороги с дальнейшим опрокидыванием.