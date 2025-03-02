Съехал в кювет и загорелся: один человек погиб в ДТП под Клином

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 37 0

Еще двое пострадали.

Иномарка вылетела в кювет и сгорела в Подмосковье, водитель погиб

Фото: Telegram/Подмосковная полиция/gumvd50

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В районе города Клин в Подмосковье в результате ДТП погиб человек. Еще двое получили травмы. Об этом сообщает управление МВД России по региону.

Авария произошла ночью на 14-м километре автодороги «МБК — Троицкое — Белозерки». Водитель Mitsubishi не справилась с управлением и машина вылетела с трассы в кювет, где произошло возгорание.

«В результате ДТП женщина-водитель погибла на месте, двое пассажиров легковушки получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что шесть человек пострадали в ДТП с маршрутным такси в Краснодарском крае. Все произошло 25 февраля на 85-м километре трассы город Краснодар — Кропоткин. Житель станицы Тбилисской управлял маршруткой. При движении по трассе он допустил съезд с дороги с дальнейшим опрокидыванием.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
88.26
0.56 91.57
-0.47
Мощное преображение: любовный гороскоп на весну 2025

Последние новости

12:15
Израиль заблокировал доступ гуманитарной помощи в сектор Газа
11:59
Предстоит долгий путь: Песков назвал условие для налаживания отношений РФ и США
11:41
Ты то, что ты ешь: как питание влияет на иммунитет
11:23
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
11:05
Съехал в кювет и загорелся: один человек погиб в ДТП под Клином
10:49
Обман «высшего» сорта: у 14 российских производителей нашли фальсификат молочной продукции

Сейчас читают

Актеры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн показали Майки Мэдисон русскую Масленицу
На очереди Малая Локня: ВС РФ уверено освобождают Курскую область от ВСУ
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 марта, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год