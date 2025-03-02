Предстоит долгий путь: Песков назвал условие для налаживания отношений РФ и США

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 28 0

Песков: Отношения России и США нормализуются при политической воле президентов

Песков назвал условие для скорейшего налаживания отношений РФ и США

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

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Сейчас страны предпринимают попытки, чтобы выйти на диалог.

Отношения России и США нормализуются только при наличии политической воли у президентов стран Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Новая администрация (США. — Прим.ред) стремительно меняет все конфигурации внешнеполитические. Это во многом совпадает с нашим видением», — сказал Песков.

По его словам, сейчас предпринимаются попытки, чтобы выйти на диалог. В этой ситуации странам предстоит пройти долгий путь, поскольку был нанесен ущерб всему комплексу двусторонних отношений. Однако если у Путина и Трампа будет сохраняться политическая воля, то этот путь удастся пройти достаточно быстро.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что администрация Дональда Трампа больше не намерена оказывать бездумную финансовую поддержку Украине, поскольку в приоритете для государства — мирные переговоры. власти Соединенных Штатов считают, что президент Украины Владимир Зеленский не осознает, что мирные переговоры должны сопровождаться компромиссами со всех сторон.

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