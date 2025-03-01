В Вашингтоне считают, что ради мира на компромисс нужно идти обеим сторонам.

Администрация президента США Дональда Трампа больше не намерена оказывать бездумную финансовую поддержку Украине, поскольку в приоритете для государства — мирные переговоры. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«(Бывший президент США. — Прим. ред.) Джо Байден больше не находится в Овальном кабинете, и мы больше не собираемся просто так выписывать чеки на войну, идущую далеко от нас, без реального, долгосрочного мира», — пояснила она в интервью телеканалу Fox News.

При этом власти Соединенных Штатов считают, что президент Украины Владимир Зеленский не осознает, что мирные переговоры должны сопровождаться компромиссами со всех сторон.

«Президент Трамп хочет мира, но для переговоров обе стороны должны сесть за стол и вести диалог. В хорошей сделке обе стороны обычно уходят немного недовольными. Зеленский этого не понимает», — сказала Левитт.

Такое заявление последовало после встречи Трампа и Зеленского, которая состоялась накануне в Белом доме. Диалог между политиками вышел неконструктивный, поскольку перешел в перепалку из-за поведения украинского лидера, которое пришлось не по нраву его собеседнику. Телеканал Fox News передавал, что Трамп буквально выставил Зеленского из Овального кабинета, так как тот во время разговора проявил к нему неуважение. Также не состоялось намеченное подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом.

Позже Трамп заявил, что не хочет говорить с Зеленским после скандала в Белом доме, и указал на нежелание украинского главы заключить мир.

Ранее, рассказывал 5-tv.ru, Дональд Трамп обозначил, что Украине не понравится продолжать конфликт с Россией без США.