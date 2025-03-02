Израиль заблокировал доступ гуманитарной помощи в сектор Газа

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 16 0

Поставки прекратили в связи с отказом ХАМАС принять план спецпосланника президента США для продолжения переговоров.

Израиль остановил ввоз гумпомощи в Газу после отказала ХАМАС принять план США

Фото: Reuters/KHAN YOUNIS

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Израильская армия (ЦАХАЛ) заблокировала поставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом сообщил телеканал Kan 11 со ссылкой на офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«Канцелярия премьер-министра подтвердила, что поставки были прекращены «в связи с отказом ХАМАС принять план (спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стивена — Прим.ред.) Уиткоффа для продолжения переговоров», — говорится в сообщении.

Данное решение было принято при согласовании с администрацией президента США Дональда Трампа.  При этом Израиль утверждает, что уже поступившей в сектор Газа помощи хватит примерно на пять месяцев.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что самолеты ЦАХАЛ нанесли удары по Ливану во время похорон бывшего лидера движения «Хезболла» Хасана Насраллы.

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