Израиль заблокировал доступ гуманитарной помощи в сектор Газа

Израильская армия (ЦАХАЛ) заблокировала поставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом сообщил телеканал Kan 11 со ссылкой на офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«Канцелярия премьер-министра подтвердила, что поставки были прекращены «в связи с отказом ХАМАС принять план (спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стивена — Прим.ред.) Уиткоффа для продолжения переговоров», — говорится в сообщении.

Данное решение было принято при согласовании с администрацией президента США Дональда Трампа. При этом Израиль утверждает, что уже поступившей в сектор Газа помощи хватит примерно на пять месяцев.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что самолеты ЦАХАЛ нанесли удары по Ливану во время похорон бывшего лидера движения «Хезболла» Хасана Насраллы.