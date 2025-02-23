Израиль ударил по объектам «Хезболлы» в Ливане во время похорон Насраллы

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 49 0

Самолеты ЦАХАЛ атаковали районы на востоке и юге страны.

Израиль ударил по объектам «Хезболлы» в Ливане во время похорон Насраллы

Фото: Ohad Zwigenberg/ТАСС

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Самолеты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по Ливану во время похорон бывшего лидера движения «Хезболла» Хасана Насраллы. Об этом сообщает ливанское агентство NNA.

Уточняется, что под удар попали несколько районов на окраине Будая в Бекаа на востоке Ливана и в Аль-Байсарие в Южном Ливане.

Все это время самолеты ЦАХАЛ на низкой высоте кружили над Бейрутом, говорится в сообщении.

Пресс-служба ЦАХАЛ 28 сентября прошлого года сообщила о ликвидации лидера ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы. Уточнялось, что он был убит при ударе по командному центру организации в Бейруте, который израильская армия нанесла вечером 27 сентября.

Российский МИД осудил убийство Насраллы, назвав его политическим и возложив на Израиль ответственность за последующую эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Израиля впервые признали свою причастность к убийству лидеров ХАМАС и «Хезболлы».

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