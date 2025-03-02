Обсуждение будет включать тему границ Незалежной.

Великобритания и Франция разработают собственный план мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил британский премьер-министр Кир Стармер в интервью ВВС.

«Великобритания вместе с Францией и, возможно, рядом других стран будет работать с Украиной над планом по прекращению боевых действий», — заявил он.

Стармер добавил, что обсуждение будет включать тему границ Украины. Готовый план страны представят США.

Несколькими днями ранее британский премьер говорил о планах Великобритании оказать Украине военную помощь, причем в 2025 году, по его словам, помощь будет больше, «чем когда-либо ранее».

Стармер также говорил об отправке войск в зону боевых действий и призывал европейские страны к полноценному участию в урегулировании конфликта.

На встрече с лидером киевского режима Владимиром Зеленским в Лондоне Стармер заявил, что Великобритания не отступится и будет поддерживать Украину, пока это необходимо.

По данным телеканала Sky News, политик также заявил, что Лондон намерен добиться мира на Украине, и этот мир будет основан «на суверенитете и безопасности».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Киев и Лондон подписали кредитный договор, согласно которому финансовая помощь Украине поступит за счет доходов от замороженных российских активов.