По словам президента Украины, кредит будет поступать тремя ежегодными платежами по 752 миллиона фунтов стерлингов.

Киев и Лондон подписали кредитный договор, согласно которому финансовая помощь Украине поступит за счет доходов от замороженных российских активов. Об этом в своем Telegram-канале рассказал украинский лидер Владимир Зеленский.

«Сегодня в нашем присутствии был подписан кредитный договор между Украиной и Великобританией. Ссуда для усиления нашей обороноспособности будет погашена за счет доходов, полученных от замороженных российских активов», — сказано в публикации.

Британское правительство также выступило с заявлением. В нем говорится, что кредитные средства будут поступать адресату тремя ежегодными платежами по 752 миллиона фунтов стерлингов. Первый из них Украина получит уже в конце следующей недели. По словам главы киевского режима, эти деньги будут потрачены на производство оружия.

О подписании соглашения с Великобританией украинское министерство финансов сообщило 2 марта. Оно подразумевает предоставление Киеву 2,26 миллиарда фунтов стерлингов (Более 251 миллиарда рублей. — Прим. ред.) на закупку оборонных материалов. Финансирование предоставляется на 30 лет.

Ранее, писал 5-tv.ru, администрация президента США Дональда Трампа потребовала от Владимира Зеленского публичных извинений за поведение в Белом доме. В отличие от поездки в Лондон, визит в Вашингтон оказался для него катастрофически неудачным.