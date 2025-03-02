Путин поздравил Гунбу с избранием на пост президента Абхазии

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 16 0

Российский лидер выразил надежду на продолжение дружественных и союзнических отношений с республикой.

Путин поздравил Гунбу с избранием на пост президента Абхазии

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент РФ Владимир Путин поздравил Бадру Гунбу с избранием на пост президента Абхазии. Об этом сообщили в Кремле.

«Победа на выборах, прошедших в условиях свободного народного волеизъявления, подтвердила поддержку абхазскими гражданами вашей линии на обеспечение внутриполитической стабильности и поступательного социально-экономического развития страны», — отметил российский лидер в своем обращении.

Также Путин выразил надежду на то, что дружественные и союзнические отношения между Россией и Абхазией будут и далее укрепляться на благо народов.

Ранее в этот день председатель Центризбиркома (ЦИК) Абхазии Дмитрий Маршан сообщил, что Будра Гунба избран президентом республики по итогам второго тура выборов. От суммы поданных за обоих кандидатов голосов Гунба набрал 56,85%, Адгур Ардзинба — 43,15%.

Общая явка избирателей на президентские выборы в Абхазии составила 70%. По сравнению с первым туром возросло количество пришедших на избирательные участки людей. Всего проголосовали 100 тысяч граждан республики.

В Абхазии 1 марта состоялся второй тур президентских выборов. За кресло главы республики боролись два кандидата: Бадра Гунба, ранее исполнявший обязанности президента, и экс-министр финансов Адгур Ардзинба, которого считают лидером оппозиции. В первом туре выборов 15 февраля Гунба опередил Ардзинбу почти на 9,5%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в связи с нападением на избирательный участок в Абхазии возбужден ряд уголовных дел.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
88.26
0.56 91.57
-0.47
Мощное преображение: любовный гороскоп на весну 2025

Последние новости

15:44
Российские военные уничтожили терминал связи Starlink ВСУ в Харьковской области
15:27
Британия и Франция представят США план по урегулированию конфликта на Украине
15:20
Путин поздравил Гунбу с избранием на пост президента Абхазии
15:09
Сливки шоу-бизнеса: звезды на красной дорожке премии «Виктория»
14:51
«Ходячая тревога»: Бородина рассказала, как справляется с серьезной психологической проблемой
14:33
ВСУ за сутки потеряли более 240 боевиков на курском направлении

Сейчас читают

На очереди Малая Локня: ВС РФ уверено освобождают Курскую область от ВСУ
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 марта, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Гори ясно: Как зовут масленичное чучело и зачем его сжигать?

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год