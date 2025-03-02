Возбуждены уголовные дела по факту нападения на избирательный участок в Абхазии

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 20 0

СК РФ: уголовные дела возбуждены по факту стрельбы в ходе выборов в Абхазии

Возбуждены уголовные дела по факту нападения на избирательный участок в Абхазии

Фото: www.globallookpress.com/Nikolay Gyngazov

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Зарегистрированы случаи угроз жизни, воспрепятствования голосованию, а также стрельбы из автоматического оружия.

В связи с нападением на избирательный участок в Абхазии возбужден ряд уголовных дел. Соответствующее заявление сделала официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что в одном из случаев был открыт огонь из автоматического оружия по правоохранителям на участке. Часть агрессоров удалось задержать, одного ранили, он находится в больнице, личности остальных устанавливаются.

«Следственным комитетом России по фактам совершенных правонарушений и преступлений в отношении граждан РФ, имеющих также гражданство Абхазии, возбуждены уголовные дела по ряду статей Уголовного кодекса РФ, в том числе по статье «Терроризм», — сказано в публикации.

По данным СК, зафиксированы несколько случаев угроз жизни и воспрепятствования голосованию, злоумышленники, в том числе, портили урны с бюллетенями. Также известно, что на избирательном участке в Цандрипше группа людей попыталась ворваться и помешать работе избирательной комиссии. Они повредили урну и скрылись, по этому факту также возбуждено уголовное дело.

Второй тур президентских выборов в стране стартовал 1 марта. Соперничают кандидаты Бадра Гунба и Адгур Ардзинба, отставший в первом туре на 10%. В 20:00 по московскому времени голосование было официально завершено, результаты абхазский Центризбирком объявит 2 марта. Ранее 5-tv.ru подводил итоги второго тура.

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