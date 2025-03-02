Захарова назвала песню, которая ассоциируется у нее с Годом защитника Отечества

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 50 0

Мария Захарова назвала написанную Окуджавой песню одной из любимых композиций

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Официальный представитель МИД России стала одним из гостей национальной премии «Виктория».

Песня «Мы за ценой не постоим», написанная поэтом Булатом Окуджавой специально для кинофильма «Белорусский вокзал», — это любимая песня официального представителя МИД России Марии Захаровой, посвященная защитникам Отечества. Об этом дипломат рассказала корреспонденту 5-tv.ru на вручении премии «Виктория».

«Обожаю, люблю, она у меня в медиатеке — „Мы за ценой не постоим“ в уникальном исполнении Нины Ургант. Конечно, песня „Журавли“, конечно, „День победы“. Огромное количество песен», — пподелилась Захарова, говоря о музыкальных произведениях, которые ассоциируются у нее с годом защитника Отечества.

Также представитель МИД назвал песню «Верните память», которую она написала сама, посвятив летчику, Герою России Олегу Пешкову, погибшему в Сирии в 2015 году.

«Если вы позволите, я еще назову песню „Верните память“, потому что она посвящена защитникам Отечества. Пели ее многие, сейчас ее исполнила еще Лена Север. Но удивительно, что ее исполняют ребята на фронте, школьники, студенты», — отметила Захарова.

Она добавила, что недавно ее поразило исполнение песни «Верните память» молодой певицей Ренатой Таировой, запись которой использовал в своей авторской программе режиссер, народный артист РСФСР Никита Михалков.

«Девочка просто надела наушники, села и с нуля, без какой-то аранжировки, без какой-то поддержки спела так, что мне эту ссылку присылали очень многие, а потом я увидела даже в программе Никиты Михалкова. И он сказал то, что потрясло всех: пока дети сами поют такие песни и поют именно так, у нас есть будущее», — подчеркнула дипломат.

Ранее 5-tv.ru опубликовал фоторепортаж с премии «Виктория».

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