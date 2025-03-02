Стрелявший в торговом центре в Мытищах задержан

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 45 0

В результате действий злоумышленника пострадали три человека.

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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Устроивший стрельбу в торговом центре «Красный кит» в подмосковных Мытищах мужчина задержан и находится к комнате охраны ТРЦ. Кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

Источник сообщил, что задержанного зовут Даниил П. В результате его действий пострадали три человека, один из которых получил огнестрельное ранение бедра. Известно, что в числе пострадавших — охранник торгового центра.

Также выяснилось, что задержанный мужчина ранее спровоцировал перепалку с охранниками торгового центра, после которой его вывели из здания. Однако через некоторое время он вернулся с травматическим пистолетом и открыл стрельбу. На место оперативно прибыла полиция, злоумышленника задержали.

До этого очевидцы сообщили о стрельбе в торговом центре «Красный кит» в подмосковных Мытищах. Информация о происшествии поступила в полицию около 17:13 мск.

Ранее 5-tv.ru показал кадры из торгового центра «Красный кит» в Мытищах после начавшейся там стрельбы.

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