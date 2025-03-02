Очевидцы сообщили о стрельбе в торговом центре в Мытищах

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Айшат Татаева
Айшат Татаева Срочная новость 208 0

Три человека ранены.

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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Очевидцы сообщили о стрельбе в торговом центре «Красный кит» в подмосковных Мытищах. Три человека ранены, сообщили в ГУ МВД по Подмосковью. Среди них — охранник ТЦ. Правонарушитель задержан. 

По словам источника 5-tv.ru, вызов о стрельбе поступил около 17:13 мск. Предварительно, стрельбу открыл мужчина, у которого перед этим произошел конфликт с охранниками торгового центра. Его начали скручивать, после чего мужчина достал травматический пистолет и начал стрелять, отметил собеседник.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что возле «Крокус Сити Холла» начались работы по строительству мемориала в память о жертвах теракта. Об этом сообщает корреспондент «Известий».

О планах создать мемориал рядом с печально известным концертным залом ранее сообщал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.




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