Число пострадавших в результате стрельбы в ТЦ в Мытищах увеличилось до четырех
Минздрав Московской области рассказал о состоянии раненых.
Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru
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Четыре человека пострадали в результате стрельбы в торговом центре «Красный кит» в подмосковных Мытищах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Московской области.
«Пострадали четыре человека. Они были осмотрены бригадой скорой медицинской помощи и на данный момент госпитализируются в медучреждение», — говорится в сообщении.
Уточняется, что у пострадавших травмы средней степени тяжести.
До этого прокуратура Московской области сообщила, что причиной стрельбы в торговом центре Мытищ стал конфликт посетителя с охранником.
По данным ведомства, конфликт возник из-за того, что сотрудники охраны не пропустили подозреваемого в торговый центр. Мужчина распылил в сторону охранников газовый баллон, после чего покинул здание, но вскоре вернулся с травматическим пистолетом и несколько раз выстрелил. Оперативно прибывшие сотрудники полиции задержали злоумышленника.
Источник 5-tv.ru сообщил, что задержанного зовут Даниил П. В результате его действий один из пострадавших получил ранение бедра.
О стрельбе в торговом центре «Красный кит» в подмосковных Мытищах сообщили очевидцы. Информация о происшествии поступила в полицию около 17:13 мск.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что стрелявший в торговом центре в Мытищах мужчина задержан.
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