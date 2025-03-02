Число пострадавших в результате стрельбы в ТЦ в Мытищах увеличилось до четырех

Четыре человека пострадали в результате стрельбы в торговом центре «Красный кит» в подмосковных Мытищах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Московской области.

«Пострадали четыре человека. Они были осмотрены бригадой скорой медицинской помощи и на данный момент госпитализируются в медучреждение», — говорится в сообщении.

Уточняется, что у пострадавших травмы средней степени тяжести.

До этого прокуратура Московской области сообщила, что причиной стрельбы в торговом центре Мытищ стал конфликт посетителя с охранником.

По данным ведомства, конфликт возник из-за того, что сотрудники охраны не пропустили подозреваемого в торговый центр. Мужчина распылил в сторону охранников газовый баллон, после чего покинул здание, но вскоре вернулся с травматическим пистолетом и несколько раз выстрелил. Оперативно прибывшие сотрудники полиции задержали злоумышленника.

Источник 5-tv.ru сообщил, что задержанного зовут Даниил П. В результате его действий один из пострадавших получил ранение бедра.

О стрельбе в торговом центре «Красный кит» в подмосковных Мытищах сообщили очевидцы. Информация о происшествии поступила в полицию около 17:13 мск.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стрелявший в торговом центре в Мытищах мужчина задержан.