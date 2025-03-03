«Купол Донбасса» перехватил 157 украинских дронов за прошедшую неделю

Были уничтожены беспилотники, вооруженные взрывчаткой.

Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса» помогла предотвратить 157 террористических атак беспилотников ВСУ. Об этом проинформировал штаб обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своем Telegram-канале.

«За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы „Купол Донбасса“ обнаружила и перехватила 157 вражеских БПЛА над Донецком и Макеевкой», — говорится в сообщении.

Кроме того, недалеко от одного из парков отдыха Макеевки был обнаружен БПЛА с самодельным взрывным устройством на борту. Взрывотехники при помощи накладных зарядов уничтожили опасный предмет на месте.

В Куйбышевском районе Донецка также был перехвачен дрон, который должен был атаковать одну из школ.

В штабе отметили слаженную работу военнослужащих и своевременную реакцию обычных жителей. Все это помогло быстро обнаружить беспилотники и избежать жертв или ущерба инфраструктуры.

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