«Купол Донбасса» перехватил 157 украинских дронов за прошедшую неделю

Штаб обороны ДНР: Система «Купол Донбасса» перехватила 157 дронов ВСУ
Фото, видео: Telegram/Штаб обороны ДНР/TRO_DPR; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Были уничтожены беспилотники, вооруженные взрывчаткой.
Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса» помогла предотвратить 157 террористических атак беспилотников ВСУ. Об этом проинформировал штаб обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своем Telegram-канале.
«За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы „Купол Донбасса“ обнаружила и перехватила 157 вражеских БПЛА над Донецком и Макеевкой», — говорится в сообщении.
Кроме того, недалеко от одного из парков отдыха Макеевки был обнаружен БПЛА с самодельным взрывным устройством на борту. Взрывотехники при помощи накладных зарядов уничтожили опасный предмет на месте.
В Куйбышевском районе Донецка также был перехвачен дрон, который должен был атаковать одну из школ.
В штабе отметили слаженную работу военнослужащих и своевременную реакцию обычных жителей. Все это помогло быстро обнаружить беспилотники и избежать жертв или ущерба инфраструктуры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Разведчики уничтожили вражескую станцию связи Stаrlink.
- 3 мар
- Над Белгородской областью силы ПВО уничтожили украинский беспилотник
- 3 мар
- Силы ПВО сбили семь украинских беспилотников территорией России
- 2 мар
- Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
- 1 мар
- Над регионами России сбили 48 украинских беспилотников за ночь
- 1 мар
- В Новошахтинске отразили атаку беспилотников ВСУ
- 28 февр
- Обломки БПЛА попали в окно одной из квартир жилого дома в Тверской области
- 26 февр
- Жилые дома повреждены в Краснодарском крае в результате атаки беспилотников ВСУ
- 25 февр
- «Купол Донбасса» пресек атаку дрона ВСУ на школу в Донецке
- 23 февр
- Узловский район Тульской области подвергся воздушной атаке со стороны ВСУ
- 23 февр
- Средства ПВО перехватили девять украинских беспилотников над регионами России
Читайте также
79%
0.56 91.57
-0.47
Нашли ошибку?