На ореховском направлении ликвидирована группа пехоты ВСУ

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Российские военные уничтожили укрытие ВСУ в Запорожской области

Фото, видео: 5-tv.ru

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Украинские боевики были обнаружены во время попытки ротации.

На ореховском направлении специальной военной операции в Запорожской области российские военные уничтожили группу пехоты Вооруженных сил Украины, которая укрывалась в частном доме.

Движение сил противника вблизи здания заметили во время воздушной разведки. Украинские боевики выдали себя во время попытки ротации.

Координаты быстро передали минометному расчету отряда «БАРС-1». Бойцы нанесли по зданию несколько точных ударов.

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