Природные пожары вспыхнули в Приморье: появились кадры с места событий

Пламя уже вплотную подошло к трассе, ведущей во Владивосток.

Приморье в эти минуты сгорает в огне природных пожаров. И всему виной — сухая погода. Огонь уже бушует в лесах, а сейчас стремительно прорывается к трассам и жилым домам.

В нескольких районах ввели особый противо-пожарный режим, похоже, что обстановка накаляется. Корреспондент «Известий» Евгений Подтергера работает на месте событий.

Едкий дым затягивает небо. Воздух, кажется, можно потрогать. Горят географические достопримечательности Находки: горы Брат и Сестра. В городе нечем дышать уже второй день.

Ночь действительно бессонная, пожарные давно на ногах. Здесь полыхает все. За километры видно, как расползается алая граница пламени по сопкам.

В эпицентре пожара долго находиться практически невозможно. Уже через несколько минут горло сдавливает от едкого дыма. Дышать нечем, начинает кружиться голова.

Масса огня уверенно подбирается к одному из ответвлений Транссиба. На пути небольшая сортировочная станция.

Полыхают уже десятки гектаров лесов и полей. В Находкинском городском округе огненное кольцо сжимается вокруг одного из жилых микрорайонов. Пожарные пытаются разорвать эту пламенную преграду и не допустить распространения огня к жилым домам.

Огонь уверенно подбирается к промзоне. Сейчас пожарные пытаются локализовать пламя специальными аппаратами, но оно отвоевывает новые территории метр за метром.

Ситуацию осложняет ветер, он разгоняет пламя. За сутки оно может пройти сотни километров, оставляя после себя только выжженную пустыню.

Приморье горит повсеместно: за сутки 16 очагов по региону, 8 активно действуют в населенных пунктах. В основном это юг региона. Со спутника уже обнаружили больше 80 тепловых аномалий, большинство — в труднодоступной уссурийской тайге.

Пока нет сообщений о погибших и пострадавших, но в местных соцсетях активно обсуждают видео, как в селе Перетино вспыхнул частный дом.

«Пламя жуткое, пожарники пытаются. Молодцы такие, прямо в дым, прямо в огонь. Мужики, какие вы смелые, там такое пламя жуткое», — говорит местная жительница.

Пламя легко перепрыгивает с одной постройки на другую, не останавливает даже асфальтированная магистраль. Полыхают и хозяйственные объекты — склады у фермеров.

В этом году весенние палы в Приморье начались значительно раньше обычного. Зима была малоснежной, ставила высокие температурные рекорды. Почти на всей территории края действует особый противопожарный режим.