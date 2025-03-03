Нейтрализован террорист, готовивший теракты в подмосковной синагоге и московском метро

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Айшат Татаева
Айшат Татаева Срочная новость 30 0

После нападений он планировал выехать в Афганистан.

Фото, видео: © РИА Новости/Дмитрий Макеев; ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

Нейтрализован террорист, готовивший теракты в подмосковной синагоге и московском метро, сообщили в ФСБ.

Злоумышленник приобрел компоненты, необходимые для изготовления взрывчатки. После нападений он планировал выехать в Афганистан.

При задержании преступник оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован ответным огнем.

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