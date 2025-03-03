Пушилин рассказал о дефиците сил ВСУ для контрнаступления у Часова Яра

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 35 0

Пушилин: ВСУ не хватает сил для контрнаступления у Часова Яра

Пушилин сообщил о нехватке сил ВСУ для контрнаступления у Часова Яра

Фото: www.globallookpress.com/Ukrainian Presidential Press Office

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Несмотря на это, по его словам, ситуацию нельзя недооценивать.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не имеют достаточных сил для контрнаступления у Часова Яра в Донецкой области. Об этом заявил глава Донецкой Народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

Он подчеркнул, что, несмотря на дефицит ресурсов у противника, нельзя недооценивать ситуацию. После освобождения Часова Яра российские войска получат значительный оперативный простор, что создаст угрозу для обороны ВСУ. В ответ на это украинские силы пытаются укрепить свои позиции и удержать фронт.

«У противника недостаточно сил для контрнаступления, но это не значит, что мы должны быть в этом плане беспечны. Мы видим, что противник понимает и осознает, что у нас открывается достаточно серьезный оперативный простор после освобождения Часова Яра в нескольких направлениях», — рассказал Пушилин.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ВСУ за сутки потеряли более 240 боевиков на курском направлении. В ведомстве отметили, что противник потерял два бронетранспортера, 15 боевых бронированных машин, 17 автомобилей и две самоходные артиллерийские установки «Paladin» американского производства.

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