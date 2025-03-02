ВСУ за сутки потеряли более 240 боевиков на курском направлении

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 34 0

ВС РФ продолжают разгром украинских формирований.

ВСУ за сутки потеряли более 240 боевиков на курском направлении

Фото: Reuters/Valentyn Ogirenko

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Тема:
Курская область

Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки потеряли более 240 боевиков на курском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что противник лишился двух бронетранспортеров, 15 боевых бронированных машин, 17 автомобилей, две самоходные артиллерийские установки «Paladin» производства США. Кроме того, в хоче боевых действий армия РФ уничтожили артиллерийское орудие и миномет, а также четыре пункта управления БПЛА и склад боеприпасов. При этом шесть боевиков ВСУ сдались в плен.

Общие потери ВСУ в Курской области превысили 64535 человек. Украинские формирования потеряли 382 танка, 2281 автомобилей, 291 боевую машину пехоты, 251 бронетранспортера, 2110 боевых бронированных машин и другую технику и вооружение.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Орловка и Погребки в Курской области.

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