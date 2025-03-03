Песков: перепалка Зеленского и Трампа является беспрецедентным событием

Перепалка киевского лидера Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Овальном кабинете — беспрецедентное событие, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Конфликт в Белом доме, по его словам, показал, как тяжело будет выйти на траекторию урегулирования. Песков отметил, что президент Украины не хочет завершения конфликта.

Официальный представитель Кремля также добавил, что президент России Владимир Путин в курсе произошедшего и уже принял ситуацию во внимание.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Белом доме заявили об отказе Зеленского от прекращения огня на Украине.