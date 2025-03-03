В Белом доме заявили об отказе Зеленского от прекращения огня на Украине

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 18 0

Пресс-секретарь Левитт: Зеленский не хочет прекращать боевые действия

В Белом доме заявили об отказе Зеленского от прекращения огня на Украине

Фото: Reuters/TETIANA DZHAFAROVA

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Дональд Трамп при этом не теряет надежды добиться урегулирования конфликта.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский отказался от прекращения огня на Украине. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире телеканала Fox News.

По ее словам, на недавней встрече с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Зеленский регулярно возвращался к теме потенциальных гарантий безопасности Незалежной.

Левитт подчеркнула, что Трамп продолжает следовать своим обещаниям, озвученным еще в период предвыборной кампании. Американский лидер, отметила представитель Белого дома, больше всего хочет завершить конфликт, но для успеха этого процесса необходимы и ответные шаги. Глава Украины к ним не готов.

«Президент Зеленский не согласился даже на прекращение огня. Если вы хотите, чтобы конфликт закончился, как можно не согласиться на прекращение боевых действий?» — сказала Левитт.

Провальные переговоры Трампа и Зеленского прошли 28 февраля и кончились раньше запланированного срока. В ходе обсуждения насущного вопроса украинский лидер вспылил в ответ на претензию о недостаточной благодарности США. Последовавший диалог с Трампом перерос в перепалку, по итогам которой тот обвинил Зеленского в неуважении к Штатам и «играх с третьей мировой войной».

Ранее 5-tv.ru писал о мировой реакции на скандал в Овальном кабинете.

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