ЦИК Абхазии утвердил результаты президентских выборов

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 30 0

Второй тур состоялся 1 марта.

ЦИК Абхазии утвердил результаты президентских выборов

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Окончательные результаты внеочередных выборов президента Абхазии утверждены Центральной избирательной комиссией (ЦИК) республики, сообщили в пресс-службе ЦИК.

«ЦИК Республики Абхазия на своем заседании 3 марта 2025 года утвердил окончательные итоги выборов президента Республики Абхазия», — сообщили в пресс-службе ЦИК.

Центральная избирательная комиссия республики признала Гунбу победителем. Уточняется, что всего во втором туре свои голоса отдали 70% граждан Абхазии. От общей суммы поданных голосов, не учитывая испорченные бюллетени и голоса «против всех», Гунба набрал 56,85%. Его соперник Адгур Ардзинба — 43,15%.

Второй тур президентских выборов прошел в Абхазии 1 марта. Кандидатов было двое — Гунба и Адгур Ардзинба. 2 марта Гунбу избрали президентом Абхазии по итогу второго тура президентских выборов. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин поздравил Гунбу с избранием на пост президента Абхазии.

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