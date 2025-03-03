Двухэтажное здание загорелось на Спартаковской площади в Москве
Внутри располагаются кофейни и другие организации.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
На Спартаковской площади в столице произошло возгорание на кровле двухэтажного здания. Об этом сообщает МЧС Москвы.
«Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар в центре Москвы», — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что для ликвидации огня привлечены 12 сотрудников МЧС России и три единицы техники.
Агентство «Москва» также сообщает, что внутри здания располагаются кофейни и другие организации.
Информации о пострадавших не поступало. Площадь пожара и друга информация уточняется.
На кадрах, полученных 5-tv.ru видно, что огонь охватил крышу.
Читайте также
79%
0.99 92.85
1.28
Нашли ошибку?