Двухэтажное здание загорелось на Спартаковской площади в Москве

На Спартаковской площади в столице произошло возгорание на кровле двухэтажного здания. Об этом сообщает МЧС Москвы.

«Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар в центре Москвы», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что для ликвидации огня привлечены 12 сотрудников МЧС России и три единицы техники.

Агентство «Москва» также сообщает, что внутри здания располагаются кофейни и другие организации.

Информации о пострадавших не поступало. Площадь пожара и друга информация уточняется.

На кадрах, полученных 5-tv.ru видно, что огонь охватил крышу.