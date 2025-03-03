Двухэтажное здание загорелось на Спартаковской площади в Москве

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 64 0

Внутри располагаются кофейни и другие организации.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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На Спартаковской площади в столице произошло возгорание на кровле двухэтажного здания. Об этом сообщает МЧС Москвы.

«Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар в центре Москвы», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что для ликвидации огня привлечены 12 сотрудников МЧС России и три единицы техники.

Агентство «Москва» также сообщает, что внутри здания располагаются кофейни и другие организации.

Информации о пострадавших не поступало. Площадь пожара и друга информация уточняется.

На кадрах, полученных 5-tv.ru видно, что огонь охватил крышу.

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