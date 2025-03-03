В Горловке один человек погиб и трое пострадали из-за атаки ВСУ

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 24 0

За минувшие сутки украинские боевики совершили более десяти вооруженных атак.

Один человек погиб и трое пострадали в результате атаки ВСУ по Горловке в ДНР

Фото: © РИА Новости/Валерий Мельников

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Один мирный житель погиб, еще трое получили ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины(ВСУ) по Горловке в Донецкой народной республике. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«В Никитовском районе Горловки вследствие применения противником ствольной артиллерии погиб мужчина 1995 г. р., пострадали женщина 1968 г. р. и мужчина 1960 г. р.», — сказано в сообщении.

Пушилин также отметил, что в поселке Горняк Кураховского муниципального округа в результате детонации взрывоопасного предмета мужчина получил ранения средней тяжести. Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.

В ходе атаки ВСУ были повреждены два жилых домостроения в Никитовском районе Горловки. Глава региона сообщил, что за сутки украинские боевики совершили более десяти вооруженных атак. Были применены ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, включая кассетный тип, а также ударный БПЛА.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Белгородской области супруги пострадали из-за атаки ВСУ на автомобиль.

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