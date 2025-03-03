В Белгородской области супруги пострадали из-за атаки ВСУ на автомобиль

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 26 0

Украинские нацисты продолжают атаковать мирное население.

В Белгородской области супруги пострадали из-за атаки ВСУ по автомобилю

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Два мирных жителя, проезжавших по селу Репяховка Белгородской области на автомобиле, стали целью украинского дрона. Соответствующее заявление сделал губернатор Вячеслав Гладков на странице в своем Telegram-канале.

«В селе Репяховка Краснояружского района дрон ударил по движущемуся легковому автомобилю. Ранены двое», — доложил о ситуации глава региона.

Согласно сообщению Гладкова, пострадала супружеская пара. Партнеры получили много осколочных ранений по всему телу. Состояние женщины оценивается как тяжелое. Прибывшая на место происшествия бригада скорой медицинской помощи доставила мужа и жену в областную клиническую больницу, где их состоянием займутся врачи.

Губернатор отметил, что легковой автомобиль поврежден, а информация о происшествии уточняется. Более того, Гладков добавил, что это не первая атака украинских боевиков не территорию области в последнее время.

До этого в селе Мешковое беспилотный летательный аппарат взорвался рядом с частным домом, повредив забор и машину владельцев. В хуторе Никольский дрон нарушил целостность кровли и остекления дома. Повторный обстрел села Тишанка нанес ущерб кровле, окнам и подсобному помещению социального объекта. В свою очередь, в селе Борисовка удар ВСУ повредил коммерческий объект.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что суд приговорил к лишению свободы планировавших сбросить бомбу пилотов ВСУ.

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