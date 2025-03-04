Китай ввел дополнительные пошлины на продукцию из США

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Китай ввел дополнительные пошлины на продукцию из США

Фото, видео: Zuma/ТАСС; 5-tv.ru

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Этот шаг стал ответной мерой на решение Трампа.

Президент США Дональд Трамп удвоил пошлины на товары из Китая — с нынешних 10% до 20%. Соответствующий указ опубликовал Белый дом.

Пекин уже ответил: ввел дополнительные пошлины в размере 10-15% процентов на сельхозпродукцию из США. Тарифы вступят в силу в понедельник. Пекин называет односторонние действия Вашингтона — грубым нарушением правил Всемирной торговой организации (ВТО).

Ранее КНР уже ввел контрмеры в отношении некоторых американских товаров — включая нефть, СПГ и уголь. Сегодня же вступают в силу американские тарифы в размере 25% почти на весь импорт из Канады и Мексики.

Трамп объясняет это борьбой с наркотрафиком и потоком нелегальных мигрантов в Штаты. Канада же заявляет, что готова к торговой войне.

Премьер Трюдо обещал незамедлительный и эквивалентный ответ на пошлины. Президент США грозит обложить и европейский импорт сборами в размере 25%.

Как пишет агентство Bloomberg, это может стоить экономике ЕС до 1,5% ВВП, грозит закрытием ключевых промышленных предприятий, а также переносом их в США с потерей десятков тысяч рабочих мест в самой Европе.

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