Российская «дочка» H&M ликвидирует свое юридическое лицо до 5 июня

Российская дочерняя компания шведского ритейлера H& M ликвидирует свое юридическое лицо до 5 июня. Об этом следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, ликвидатором назначена Татьяна Кисса. Единственным учредителем компании является H& M Hennes & Mauritz.

Известно, что компания приступила к ликвидации юрлица ООО «Эйч Энд Эм» в середине июня 2024 года, однако из-за долга H& M в размере 76 миллионов рублей процесс затянулся. В итоге суд наложил арест на счета компании в качестве обеспечительных мер.

H& M работала на рынке РФ с 2009 года, но в 2022-м объявила об уходе из страны после начала спецоперации. Компания на время возобновила работу магазинов всех своих брендов для продажи запасов со складов. Последний магазин закрылся в России 30 ноября 2022 года.

Ранее 5-tv.ru передавал слова Мантурова о том, на каких условиях иностранные бренды вернутся в Россию. Западным корпорациям, принявшим в 2022 году решение покинуть Россию, придется иметь в виду, что теперь им придется считаться с условиями новой сложившейся реальности.